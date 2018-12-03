UEFA Uluslar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile İngiltere rakip oldu.
UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapıldı.
İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.
Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3’üncülük maçı ise 9 Haziran 2019’da oynanacak.
Karşılaşmalara, Portekiz’deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak. (AA)
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