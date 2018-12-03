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UEFA Uluslar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu. İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile İngiltere rakip oldu.

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UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapıldı.

İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.

Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3’üncülük maçı ise 9 Haziran 2019’da oynanacak.

Karşılaşmalara, Portekiz’deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak. (AA)

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