UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta 9 maçla başladı.
UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 müsabaka oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta finallere gitme şansını sürdürmek isteyen Hırvatistan, ağırladığı İspanya'yı Jedvaj'ın 90+3'üncü dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti.
A Ligi 2. Grup'taki mücadelede ise Belçika, konuk ettiği İzlanda'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yendi.
B Ligi 3. Grup'un lideri Bosna Hersek, Avusturya deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta 10 puan toplayan Bosna Hersek, A Ligi'ne yükseldi.
Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Belçika-İzlanda: 2-0
4. Grup:
Hırvatistan-İspanya: 3-2
B Ligi
3. Grup:
Avusturya-Bosna Hersek: 0-0
C Ligi
2. Grup:
Macaristan-Estonya: 2-0
Yunanistan-Finlandiya: 1-0
D Ligi
1. Grup:
Kazakistan-Letonya: 1-1
Andorra-Gürcistan: 1-1
2. Grup:
Lüksemburg-Belarus: 0-2
San Marino-Moldova: 0-1
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