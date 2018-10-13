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UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazıldı! Cebelitarık ilk galibiyetini aldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Cebelitarık, deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 mağlup ederek resmi maçlarda tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan'da tarih yazıldı! Uluslar Ligi D Grubu'nda oynanan maçta Cebelitarık, deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti.

Resmi maçlarda bugüne kadar 22 maça çıkan ve 22 maçı da kaybeden Cebelitarık, ilk puanını ilk galibiyetle birlikte aldı. Cebelitarık, bundan önce oynadığı 22 maçta kalesinde 107 gol görmüştü. Bu maç aynı zamanda takımın gol yemediği ilk karşılaşma olarak da tarihe geçti. FIFA sıralamasında en düşük puana sahip takımlar arasında yer alan takım, Ermenistan maçıyla birlikte ilk puanını, ilk galibiyetini ve ilk gol yemediği maçı oynamış oldu.

Cebelitarık'a tarihi galibiyeti getiren tek gol, 50. dakikada penaltıdan Joseph Chipolina'dan geldi.

ERMENİSTAN ŞAŞIRTIYOR

Öte yandan kadrosunda Henrikh Mkhitaryan gibi futbolcular barındıran Ermenistan'ın sahasında son dönemde aldığı sonuçlar şaşırtıyor. Son olarak Liechtenstein'ı sahasında zorlukla 2-1 yenen Ermenistan, ondan önce Moldova, Malta, Litvanya ve Estonya'yı iç sahada mağlup edememişti.

35 bin nüfusa sahip olan Cebelitarık'ta maçın ardından futbolcular ve teknik heyette büyük bir sevinç vardı.

(Sporx)

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