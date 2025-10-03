İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

UEFA ve FIFA soykırımcı İsrail'e teslim oldu!

Rusya'yı Ukrayna'ya saldırısından 4 gün sonra bütün organizasyonlardan men eden FIFA ve UEFA, soykırımcı İsrail konusunda ise oyalama taktiğiyle zaman kazanmaya çalışmakla eleştiriliyor. FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani'nin açıklamaları, spor kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Akşam3 Ekim 2025 Cuma 07:55 - Güncelleme:
UEFA ve FIFA soykırımcı İsrail'e teslim oldu!
Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından sadece 4 gün sonra bu ülkeyi bütün organizasyonlardan atan FIFA ve UEFA şimdi top çevirerek zaman kazanmaya çalışıyor. Son olarak dün FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, "Her şeyden önce, (İsrail) bir UEFA üyesidir, benim bölgemdeki bir üyeyle herhangi bir nedenle muhatap olmam gibi... Onlar da bununla muhatap olmak zorundalar. Ve ben sadece onların sürecine değil, aldıkları her karara da saygı duyuyorum. Elbette UEFA ve FIFA, diğer konfederasyonların herhangi bir üyeyle yapacağından farklı olarak, ihtiyaç duydukları tüm görüşmeleri yapacaklardır" diye konuştu.

FORMULA 1'DEN BİLE ATTILAR

Oysa gerçekler Victor Montagliani anlattığının tam tersi. 24 Şubat Ukrayna'ya saldıran Rusya, 28 Şubat'ta UEFA ve FIFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men edilmiş, bu ülkede oynayan yabancı sporculara bedelsiz ayrılma hakkı tanınmıştı. Yine aynı gün IOC tüm uluslararası federasyonlara Rus ve Belarus sporcuların men edilmesi çağrısında bulunmuştu. 1 Mart'ta ise EuroLeague ve EuroCup, Rus basketbol takımlarını (CSKA Moskova, Zenit, UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban vb.) turnuvalardan ihraç etti. 2 Mart 2022'de Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF), Rusya ve Belarus takımlarını tüm turnuvalardan çıkardı. Ayrıca Rusya'da yapılan Formula 1 Rusya Grand Prix'si de aynı ayda iptal edildi.

