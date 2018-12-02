UEFA yeni turnuvayı açıkladı
UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.
UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.
2021'de baslayacak yeni turnuva, 8 grup olup 4'er takımla oynanacak. Sampiyon olan takım ertesi sene Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak.
Şampiyon olacak takım, UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.
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