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UEFA yeni turnuvayı açıkladı

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.

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UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.
 
2021'de baslayacak yeni turnuva, 8 grup olup 4'er takımla oynanacak. Sampiyon olan takım ertesi sene Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak.
 
Şampiyon olacak takım, UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.

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