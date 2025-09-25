İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma futbolda tepkiler büyüyor. İsrail'in turnuvalardan men konusu UEFA'nın gündemine geldi.

The Times'a göre, BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı bildiriliyor.

İsrailli yetkililer, futbollarına potansiyel bir zarar verebileceğini öne sürerek bu karara karşı çıkıyor ve bazı raporlarda ABD baskısının bu kararı geciktirdiği belirtiliyor.

KARAR HAFTAYA

UEFA'nın, İsrail'i men edip etmeme konusunda kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

TRUMP'TAN YAPTIRIMA MÜDAHALE

Sky Sports'un haberine göre Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, İsrail futbol kulüplerinin ve milli takımlarının FIFA ve UEFA gibi uluslararası kuruluşlar tarafından veto edilmesini veya yaptırıma uğramasını engellemek amacıyla doğrudan müdahalede bulunacağını açıkladı.

Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği kaydedildi.