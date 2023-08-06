İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'da play-off turu kura çekimi yarın yapılacak
Spor

UEFA'da play-off turu kura çekimi yarın yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 11:06 - Güncelleme:
UEFA'da play-off turu kura çekimi yarın yapılacak
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.