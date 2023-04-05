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Spor

UEFA'da üçüncü Ceferin dönemi resmen başladı

UEFA 47.Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Aleksander Ceferin, 3.kez başkan seçildi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
UEFA'da üçüncü Ceferin dönemi resmen başladı
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Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.

  • aleksander ceferin
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