UEFA'da üçüncü Ceferin dönemi resmen başladı

Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.