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Spor

UEFA'dan açıklama geldi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının hakemleri

UEFA, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. İşte detaylar...

1 Ekim 2024 Salı 12:03 - Güncelleme:
UEFA'dan açıklama geldi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının hakemleri
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, 3 Ekim Perşembe günü oynananacak maçlarla başlayacak.

Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın RFS'ye konuk olacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek. VAR hakemi olarak Michal Ocenas, dördüncü hakem olarak Lukas Dzivjak görev yapacak.

Beşiktaş'ın sahasında Eintrahct Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Daniel McFarlane ve David McGeachie, Beaton'ın yardımcılıklarını üstlenecek.

Mücadelede Nicholas Walsh VAR hakemi, Christopher Graham ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşmada ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh görev alacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi Stuart Attwell, dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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