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Spor

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi'nde Slovan Bratislava ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Ümit Öztürk görev alacak.

AA12 Aralık 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.

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