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Spor

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'a görev verdi. Karaoğlan, U 17 Dünya Kupası'nda oynanacak Meksika-Venezuela maçında düdük çalacak.

IHA14 Kasım 2023 Salı 23:01 - Güncelleme:
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlu, 2023 FIFA U17 Dünya Kupası'nda Meksika ile Venezuela arasında oynanacak maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın, 2023 FIFA U17 Dünya Kupası'nda, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de Si Jalak Harupat Stadyumu'nda oynanacak olan Meksika - Venezuela müsabakasını yöneteceği açıklandı.

Endonezya'nın Bandung şehrinde oynanacak olan karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Endonezya Futbol Federasyonu'ndan Aranda Aprisman yapacak.

Müsabakada VAR'da David Coote (İngiltere), AVAR'da ise Laryea Daniel (Gana) görev alacak.

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  • fifa

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