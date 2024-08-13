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Spor

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk Hakem Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdi.

AA13 Ağustos 2024 Salı 14:47 - Güncelleme:
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak AVAR olarak görev alacak.

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