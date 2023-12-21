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Spor

UEFA'dan Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama

UEFA, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması anlamına gelmediği yönünde bir açıklama yaptı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
UEFA'dan Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama
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UEFA, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması anlamına gelmediğini açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı, Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması veya doğrulanması anlamına gelmemektedir. Alınan karar, aslında UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde, önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir." denildi.

Açıklamada, "UEFA, kurallarının sağlamlığından ve özellikle bunların tüm Avrupa yasalarına uyduğundan emindir." ifadesi de yer aldı.

AVRUPA ADALET DİVANI'NDAN AVRUPA SÜPER LİGİ KARARI

Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok. FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

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