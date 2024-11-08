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Spor

UEFA'dan Başakşehir'e özür mektubu

UEFA, Konferans Ligi'nin 3. haftasında Kopenhag ve Başakşehir maçında açılan koreografi sebebiyle temsilcimize özür mektubu gönderdi.

8 Kasım 2024 Cuma 23:14 - Güncelleme:
UEFA'dan Başakşehir'e özür mektubu
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Başakşehir, Konferans Ligi'nin 3. hafta maçında Danimarka'da Kopenhag'ın konuğu oldu. Temsilcimiz, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve bu sezon Konferans Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

UEFA DEVREYE GİRDİ

Kopenhag - Başakşehir maçında Danimarkalı taraftarların maç öncesi açtığı koreografi tartışmalara sebep oldu. Başakşehir'e yönelik küçük düşürücü ve küfür içeren koreografiden sonra UEFA devreye girdi.

ÖZÜR MEKTUBU

TRT Spor'da yer alan habere göre; UEFA, karşılaşmadaki koreografi sebebiyle Başakşehir'e özür mektubu gönderdi.

UEFA ayrıca konuyla ilgili soruşturma açıldığını ve takipçisi olacaklarını bildirdi.

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