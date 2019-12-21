UEFA’dan bir skandal daha

Star Spor 21.12.2019 00:46 - Güncelleme: 21.12.2019 00:46

UEFA saçma sapan verdiği kararlara bir yenisini daha ekledi. A Milli Takımımız’a Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı ‘asker selamı’ pozu nedeniyle kınama cezası veren UEFA, dün de Medipol Başakşehir’e aynı cezayı keserek 7’den 70’e tüm sporseverlerin büyük tepkisini çekti. Avrupa Ligi’nde oynanan Wolfsberger maçında İrfan Can’ın attığı golden asker selam vermesi nedeniyle Başakşehir hakkında soruşturma başlatan UEFA, Türkler’e karşı gösterdiği hasmane tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

TAHKİM’DE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, skandal cezayı asla kabul etmediklerini ve konuyu UEFA Tahkim Kurulu’na taşıyacaklarını söyledi. Gümüşdağ yaptığı açıklamada, “Biz kınanacak bir şey yapmadık. Mehmetçiklerimize verdiğimiz desteğe siyasi anlam yüklenmemeli. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim’e vereceğiz. UEFA, verdiği bu cezayla çifte standardını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Ama biz yalnız değiliz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Türk halkının gücünü göstereceğiz” dedi.