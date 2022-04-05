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Spor

UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi'nde düdük çalacak.

AA5 Nisan 2022 Salı 15:12 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 15:12
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cansu Tiryaki, 6-12 Nisan 2022 tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 2. Grup müsabakalarında görev alacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan ise aynı tarihlerde İngiltere'de oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 3. Grup müsabakalarında gözlemci olarak görevlendirildi.

  • Cansu Tiryaki
  • UEFA
  • 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası

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