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Spor

UEFA'dan ceza alan Trabzonspor'un kaderi Muharrem Usta'nın elinde

Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı 'Avrupa kupalarından men' cezasının gerekçelerinden birinin eski başkan Muharrem Usta'nın alacağı olduğu ortaya çıktı. Usta 'alacağım yok' derse bordo mavili kulübe verilen cezanın kaldırılabileceği öğrenildi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:14 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 09:14
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Trabzonspor’un aldığı 1 yıl Avrupa’dan men cezasının gerekçeli kararı Trabzonspor Kulübü’ne ulaştı. 10 gün içinde CAS’a başvurmak ve savunma yapmak için çalışma yapan Karadeniz ekibinin önünde iki büyük zorluk var. Birincisi mali konularda daha önce yapılan taahhütlerdeki bazı teminatların kabul edilmemesi, ikincisi ise eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasındaki alacak-verecek ilişkisine dair itilaflar. Mevcut Trabzonspor Yönetimi, göreve geldiğinde Başkan Usta’nın yaptığı harcamalara mahsuben, kulüpten alacağı olan 55 milyon TL’yi ödememe kararı aldı. Muharrem Usta ile Trabzonspor arasında itilaf meselesi olan bu alacak, UEFA’nın hesaplarına göre yasal faiziyle birlikte 83 milyon TL’ye denk geliyor.

YÖNETİME KIRGINLIĞI VAR AMA!

Şimdi Trabzon’un Eski Başkanı Usta, “Ben bu meselede Trabzonspor’la kurumsal olarak anlaştım. Alacağım yoktur” diye muvafakatname verirse Karadeniz ekibinin cezasının kalkmasının önündeki en büyük engel yok olacak. Başkan Ağaoğlu’na söylem ve eylemleri nedeniyle kırgın olan Usta’nın bu konuda biraz zorluk çıkartacağı belirtiliyor. Ancak Usta’nın Trabzonspor’un ceza almaması için nihayetinde gerekli belgeleri imzalayıp, UEFA’ya göndermesi de bekleniyor.

MANCHESTER CITY MODEL

Öte yandan İngiliz basını önümüzdeki pazartesi günü CAS’ta davası görülecek olan Manchester City’nin durumunun Trabzonspor için de model teşkil edeceğini belirtiyor. City’ye verilen 2 yıllık cezanın kalkması halinde, Trabzonspor’un da elinin güçleneceği belirtiliyor.

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