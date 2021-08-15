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Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Sheriff - Dinamo Zagreb maçını yönetecek.

AA15 Ağustos 2021 Pazar 15:31 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:31
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

Moldova'nın Tiraspol kentindeki Sheriff Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Abdulkadir Bitigen ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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