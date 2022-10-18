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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından bu sezon hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe için paylaşımda bulunuldu.

18 Ekim 2022 Salı 19:47 - Güncelleme:
UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı
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Bu sezon ligde ve Avrupa'da şu ana kadar iyi bir performansla devam eden Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nden bir paylaşım geldi.

UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin sevinç fotoğrafı paylaşıldı ve "17 maçta bir mağlubiyet" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 19 karşılaşmanın 12'sinden galibiyet, 5'inden beraberlik, 2'sinden ise mağlubiyet ile ayrılarak maç başına 2.16 puan ortalamasını yakaladı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe paylaşımı:

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