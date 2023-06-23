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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Kanarya'ya 14 bin ve 30 bin Euro'luk iki ayrı ceza

UEFA, Sevilla maçında yaşananlar nedeniyle verilen cezaya itiraz eden Fenerbahçe'nin itirazını reddetti. UEFA Disiplin Kurulu ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a verilen cezaları onadı.

23 Haziran 2023 Cuma 20:35 - Güncelleme:
UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Kanarya'ya 14 bin ve 30 bin Euro'luk iki ayrı ceza
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin konuk ettiği Sevilla karşılaşmasının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe, Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Saha olaylarına neden olan tribün sonraki maçta bloke cezası alırken, sarı lacivertlilere 14 bin ve 30 bin Euro'luk iki ayrı ceza verdi. Fenerbahçe cezaya itiraz etti ancak UEFA tarafından kabul edilmedi.

Sarı lacivertlilerin iç sahada oynayacağı ilk iç saha maçında bir tribün bloke olacak.

Trabzonspor'un Basel'e konuk olduğu maçta ise yaşanan olaylar nedeniyle bordo mavililere 20 bin Euro ceza verildi.

Olaylı geçen Sivasspor - Fiorentina maçında ev sahibi takıma 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Hakan Arslan ve Max Gradel ise 3 maç men aldı.

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