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Spor

UEFA'dan futbol maçlarına seyirci müjdesi

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'lı bazı yetkililerin 'Seyircili oynanma ihtimali yüksek' yorumu yaptığı belirtildi.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:22
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ABD medyasından ESPN'e konuşan ve isimlerinin verilmesini istemeyen bazı UEFA'lı yetkililer, aşı çalışmalarında yaşanan pozitif gelişmelerden dolayı UEFA'nın final maçının seyircili oynanacağı yönünde bir sorun olmadığını düşündüğünü söylediler.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda bazı maçların tarafsız sahada oynanmasına rağmen aşı çalışmalarının final gününe kadar geleceği noktanın olumlu yorumlandığı belirtildi. UEFA kaynakları son 8 ve yarı final için ise seyircili oynama kararının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirttiler.

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