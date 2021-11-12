UEFA'dan Galatasaray'a ret kararı

12 Kasım 2021 Cuma 15:45 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:45

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının yeniden oynanma ya da hükmen galibiyet taleplerinin geri çevrildiğini duyurdu.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez."

UEFA'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Galatasaray, 24 saatlik itiraz süresi içerisinde Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili talebini iletmediği için geri çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.