İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2021 Cuma / 7 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9493
  • EURO
    11,4007
  • ALTIN
    593.481
  • BIST100
    1640.32
Spor

UEFA'dan Galatasaray'a ret kararı

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı 'hükmen galibiyet ya da tekrar oynama' başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.

12 Kasım 2021 Cuma 15:45 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:45
ABONE OL

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasının yeniden oynanma ya da hükmen galibiyet taleplerinin geri çevrildiğini duyurdu.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez."

UEFA'NIN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Galatasaray, 24 saatlik itiraz süresi içerisinde Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili talebini iletmediği için geri çevrildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.