UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz'in Vitoria takımı ile İngiltere temsilcisi Arsenal arasında oynanacak maçı yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Özkahya, 6 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Guimaraes kentindeki D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

(AA)