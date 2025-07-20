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Spor

UEFA'dan, Hayri Çavuşoğlu'na görev

TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, UEFA tarafından Olimpia Ljubljana-Escaldes arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

IHA20 Temmuz 2025 Pazar 18:02 - Güncelleme:
UEFA'dan, Hayri Çavuşoğlu'na görev
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TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, UEFA tarafından Olimpia Ljubljana-Escaldes arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

UEFA, Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Andora takımı Escaldes arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme maçında TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu görevlendirdi. Çavuşoğlu, müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.

Olimpia Ljubljana - Escaldes arasında 23 Temmuz Çarşamba günü Stozice Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

  • Hayri Çavuşoğlu
  • UEFA Delegesi
  • TFF Temsilciler Kurulu

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