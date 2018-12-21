Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya "VAR" daveti

Olaylı Galatasaray - Konyaspor maçının ardından dinlendirilen Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yı UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde uygulamaya koyacağız VAR sisteminin hakem listesine ekledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olaylı Galatasaray - Konyaspor maçının ardından bir süre dinlendirilen ve bu hafta Süper Lig'de Erzurumspor - Kayserispor maçına atanan Hüseyin Göçek ile aynı maçın VAR'ı Halis Özkahya'ya UEFA'dan flaş bir davet daha geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda uygulamaya konulacak olan Video Hekem Sistemi için Avrupa'dan görev vereceği hakemleri belirleyen UEFA, Türkiye'den 5 hakemi listesine dahil etti. 5-6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek olan eğitim seminerine Türkiye'den Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u davet eden UEFA, bu 5 hakeme vereceği eğtimlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak olan VAR sisteminde de değerlendirecek.

UEFA'nın ilk VAR denemesini yaptığı İtalya - ABD hazırlık maçında da Türk hakem Halis Özkahya görev yapmış ve Özkahya, performansıyla yetkililerden tam not almıştı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

Arabasına binen annesinin aklını başından aldı

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA