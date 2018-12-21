Olaylı Galatasaray - Konyaspor maçının ardından bir süre dinlendirilen ve bu hafta Süper Lig'de Erzurumspor - Kayserispor maçına atanan Hüseyin Göçek ile aynı maçın VAR'ı Halis Özkahya'ya UEFA'dan flaş bir davet daha geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda uygulamaya konulacak olan Video Hekem Sistemi için Avrupa'dan görev vereceği hakemleri belirleyen UEFA, Türkiye'den 5 hakemi listesine dahil etti. 5-6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek olan eğitim seminerine Türkiye'den Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u davet eden UEFA, bu 5 hakeme vereceği eğtimlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak olan VAR sisteminde de değerlendirecek.

UEFA'nın ilk VAR denemesini yaptığı İtalya - ABD hazırlık maçında da Türk hakem Halis Özkahya görev yapmış ve Özkahya, performansıyla yetkililerden tam not almıştı.

(Sporx)