İngiliz Daily Mail gazetesinin kaynak belirtmeksizin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde ortaya attığı "Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre yaşanabilecek karışıklık nedeniyle final İstanbul'dan alınabilir" iddialarını UEFA yanıtladı.

UEFA, Daily Mail'in haberini kesin bir dille yalanladı ve Şampiyonlar Ligi Finali için farklı bir planlama yapılmadığını duyurdu.

UEFA'dan Deutschen Presse-Agentur'a açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacaktır. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." ifadelerini kullandı.

2023 Şampiyonlar Ligi finali Inter - Milan / Manchester City - Real Madrid takımları arasında oynanacak. İlk maçlarda Inter Milan'ı 2-0 yenerken, Real Madrid ile Manchester City ise Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı.