İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    297.568
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA ofsayt kuralına esneklik getiriyor
Spor

UEFA ofsayt kuralına esneklik getiriyor

UEFA’nın ofsayt kuralı üzerinde çalışma yaptığı ve 12 cm’ye kadar olan ihlallerde gol kararını değiştirmeyeceği belirtildi.

04.01.2020  09:45 - Güncelleme: 04.01.2020  09:45

UEFA futboldaki tartışmaları daha da alevlendirecek bir kararın arifesinde. Avrupa basınında yer alan haberlere göre UEFA, ofsayt kuralında radikal bir değişikliğe gidiyor ve 12 cm’ye kadar olan hataların ihlal sayılmamasını ön görüyor. Bu konuda hazırlanan taslak öneriye göre hücum oyuncusu, rakip oyuncudan 12 cm kadar daha kaleye yakın olması halinde hakemin verdiği gol kararı geçerli sayılabilecek.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜKTE

Polonya ve Rus basınında yer alan haberlerde VAR’daki ofsayt kuralı 12 cm sapma dikkate alındıktan sonra uygulanacak. Yeni kuralda, hücum oyuncusunun kolu, dirseği, ayağı rakipten önde olursa bu ofsayt olarak dikkate alınmayacak, vücudun önde olması esas kabul edilecek. Yeni kuralın Şubat’ta yapılacak IFAB toplantısında resmileştirilmesi ve 1 Haziran’dan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hatta kuralın EURO 2020’de uygulanıp, uygulanmaması da tartışılacak.

(Akşam)

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu
Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu

Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Juventus Merih'i bırakmayacak
Juventus Merih'i bırakmayacak

Juventus Merih'i bırakmayacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.