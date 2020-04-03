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Spor

UEFA'dan ligleri tescil eden ülkelere rest!

UEFA'nın 55 ülke federasyonuyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantının detayları belli olmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin kaldığı yerden devam etmesini isteyen Avrupa'nın patronu, ligleri oynatmadan bu haliyle tescil eden ülkelerin gelecek sezon Avrupa kupalarına alınmayacağını bildirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 14:12 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:12
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Koronavirüs salgınından dolayı Avrupa'da hemen hemen tüm ligler ertelendi. Avrupa futbolunda yaşanan bu belirsizlik ortamı da beraberinde soru işaretlerini getiriyor. Liglerin geleceği tartışılırken, UEFA'nın sezonların tamamlanması yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor.

UEFA, geçtiğimiz günlerde 55 üye ülke federasyonuyla telekonferans görüşmesi yaptı ve bir dizi kararlar aldı. Federasyonlara ise liglerin geleceğine yönelik tavsiyeler verildi.

UEFA'nın federasyonlara bir mektup gönderdiği ve liglerin geri kalanının oynanması gerektiği tavsite ettiği öğrenildi. Ligleri bu haliyle tescil eden ülkeler için ise tehlike çanları çalıyor.

AVRUPA TEHLİKESİ

Fransız basınından RMC Sport UEFA'nın, ligleri oynatmadan bu şekliyle tescil eden ülkelerin takımlarını gelecek sezon Avrupa kupalarına almayacağını yazdı. Bu durumda Belçika futbolunu büyük bir tehlike bekliyor.

Belçika basını, alınan kararla Belçika Pro Ligi'nin tescil edildiğini ve 15 puan farkla lider durumuda bulunan Club Brugge'ün şampiyon olacağını iddia etmişti. Henüz federasyon bu konuda resmi bir açıklama yapmazken, gözler Belçika'ya çevrildi.

UEFA'nın bu tutumunun, federasyonların alacağı kararlarda etkili olacağı belirtiliyor.

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