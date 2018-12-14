UEFA'dan Milan'a 12 milyon Euro para cezası

UEFA’nın Milan ile ilgili beklenen kararı belli oldu. Avrupa futbolunun patronları, finansal fair play kurallarını ihlal eden İtalyan ekibine şu cezaları kesti:

-12 milyon euro para cezası. Bu miktar kulübün Avrupa kupalarından aldığı ödül paralarından kesilecek.

-Milan takımının Avrupa kupalarına katıldığı 2019,2020 ve 2021 seneleri için takım ancak 21 kişilik bir oyuncu kadrosu oluşturabilecek.

-Kulüp, finansal fair play başa baş kuralına 30 Haziran 2021’e kadar uyum sağlayamaması durumunda sıradaki sezon Avrupa kupalarına katılmaktan men cezası alacak.

CAS’ı dinledi, UEFA çark etti

Milan Kulübü’nün konuyla ilgili dosyası daha önce UEFA’da görüşülmüş ve UEFA, İtalyan ekibine Avrupa’dan men cezası vermişti. Normalde bu sezon Avrupa kupalarına katılmayacak olan kırmızı-siyahlılar, CAS’a başvurmuş ve itiraz mahkemesi Milan’ın bu sezon Avrupa Ligi’ne katılmasına ve dosyasının yeniden UEFA tarafından görüşülmesine hükmetmişti. Bugünkü karar sürecin geldiği nokta olmakla birlikte, Milan’ın bu karara da CAS’ta itiraz etme hakkı bulunuyor.

(Milliyet)