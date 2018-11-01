UEFA'dan Milli Takım Çocuk Kulübü’ne özel ödül

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Milli Takım Çocuk Kulübü projesi, UEFA GROW özel ödülü kazandı.

UEFA’ya üye ülkelerin futbolu geniş kitlelere tanıtmak için oluşturduğu yenilikçi projelerini ödüllendirmek amacıyla pazarlama alanında düzenlenen UEFA GROW Ödülleri’ne 44 federasyon toplam 106 proje ile başvurdu. Yarışmada Milli Takım Çocuk Kulübü, jüri özel ödülüne layık bulundu. Ödüller, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen törenle verildi.

UEFA tarafından dördüncü kez ödüllendirilen Türkiye Futbol Federasyonu, 2016 yılında "İnovasyon ve Yaratıcılık" ile “En İyi Marka Aktivasyonu”, 2014’te ise "En İyi Marka Aktivasyonu" ödüllerinin sahibi olmuştu.

Yeni nesillere Milli Takım coşkusunu doyasıya yaşatarak, küçük yaştan itibaren spor ahlakı edinmelerini sağlamayı ilke edinen Milli Takım Çocuk Kulübü, çocuklarımıza Milli Takım sevgisinin yanı sıra arkadaşlık, birliktelik ve hoşgörü duygularını da aşılamayı hedefliyor.