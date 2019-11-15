21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7604
  • 6,3484
  • 272.38
  • 104517
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA'dan Milli Takım'a müthiş gelir

EURO 2020'ye katılım hakkı kazanan A Milli Takımımız, 58.39 milyon TL'lik ödülü almaya hak kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 vizesini alarak önemli bir gelirin de sahibi oldu.
 
İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini cebine koyan Milli Takımımız, 9.2 milyon euro (58.39 milyon TL) katılım parası almaya hak kazandı.
 
UEFA, EURO 2020'de galibiyet alan her takıma 1.5 milyon euro, beraberliklere ise 750'şer bin euro alacak. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon euro, yarı finale kalan takımlar ise 5.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.
 
Finalin kazananı 34 milyon euro, kaybedeni ise 10 milyon euroluk ekstra prim alacak.
 
Tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ülke, toplamda 55.2 milyon euroluk (350.35 milyon TL) dev bir ödül almaya hak kazanacak.
 
İŞTE EURO 2020'NİN PARA ÖDÜLLERİ
 
Katılım ücreti 9.25 milyon Euro
 
Beraberlik 750 bin Euro
 
Galibiyet 1.5 milyon Euro
 
Son 16 turu 2 milyon Euro
 
Çeyrek final 4 milyon Euro
 
Yarı final 5.5 milyon Euro
 
Final 10 milyon Euro
 
Şampiyonluk 34 milyon Euro
 

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

"Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider"

'Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider'

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık

Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA