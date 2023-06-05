UEFA'dan Nicolo Zaniolo paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbide 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için UEFA'dan bir paylaşım geldi.

UEFA EURO 2024 hesabından yapılan paylaşımda Nicolo Zaniolo'nun kupa kaldırdığı bir fotoğraf paylaşıldı ve, "Nicolo Zaniolo sezonu şık bir şekilde bitiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Nicolo Zaniolo için yapılan paylaşıma gol ve kupa emojileri de eklendi.

Galatasaraylı taraftarlar, İtalyan futbolcu için yapılan paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

İşte UEFA'nın paylaşımında kullandığı fotoğraf: