UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak.
FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, Kosova ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımları mücadele edecek. (AA)
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