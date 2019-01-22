UEFA'dan Ozan Soykan'a görev

FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, Kosova ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımları mücadele edecek. (AA)