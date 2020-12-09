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Spor

UEFA'dan PSG-Başakşehir maçıyla ilgili önemli açıklama

UEFA, Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan olayları araştırmak için müfettiş atandığını açıkladı.

IHA09 Aralık 2020 Çarşamba 15:48 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:52
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UEFA, PSG-Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı.

Fransa’da dün Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ırkçılık olayları ile ilgili UEFA gerekli adımları attı. UEFA, dün gece yaşanan olayların soruşturulması için bir disiplin soruşturması açıldığını ve bir müfettişin konu hakkında görevlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi.

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