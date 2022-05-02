UEFA'dan Rus takımları için yeni karar!

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA İcra Kurulu, 28 Şubat'ta tüm Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA organizasyonlarında yarışmasının askıya alma kararına ek olarak, bugün bu kararın yaklaşan müsabakaları üzerindeki etkileriyle ilgili bazı kararlar aldı.

- 2022/23 UEFA kulüp müsabakaları

UEFA İcra Kurulunun aldığı karara göre, Rus takımları gelecek sezonda da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

- EURO 2028 ve 2032 ev sahipliği başvuruları

UEFA İcra Kurulu, ayrıca Rusya Futbol Birliği (FUR) tarafından EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunulan teklifin, uygun olmadığını ve ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

- UEFA Uluslar Ligi 2022/2023

Rusya, gelecek sezon B Ligi 2. Grubu maçlarına katılmayacak ve bu grupta otomatik olarak dördüncü sırada yer alacaktır.

Sonuç olarak, Rusya, grup aşamasının sonunda küme düşecek ve B Ligi'nde 16. ve son sırada yer alacaklar.

- UEFA Kadınlar EURO 2022

Rusya, 6-31 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de yapılması planlanan UEFA Kadınlar EURO 2022 final turnuvasının C Grubu'nda da yer almayacak. Rusya yerini play-off'larda mağlup ettiği Portekiz'e bırakacak.

- 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri

Rusya, E Grubu'nda (Danimarka, Bosna-Hersek, Karadağ, Malta ve Azerbaycan'dan oluşan) nisan ayında oynaması planlanan iki maçını da cezaları nedeniyle oynayamadı.

Rusya, bu organizasyonda sonraki maçların hiçbirine katılmayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacak.

Sonuç olarak, E Grubu beş takımlı bir grup olarak devam edecek.

- 2021-23 U21 Avrupa Şampiyonası

Rusya, C Grubu'nda (İspanya, Slovakya, Malta, Litvanya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan) mart ayında oynaması planlanan iki maçını da cezaları nedeniyle oynayamadı.

Rusya, bu yarışmada sonraki maçların hiçbirine katılmayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacaktır.

Sonuç olarak, C Grubu beş takımlı bir grup olarak devam edecek.

- UEFA Kadınlar Futsal EURO 2022 (final turnuvası)

Rusya, 1 ve 3 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de yapılması planlanan (Portekiz, İspanya ve Ukrayna'dan oluşan) final turnuvasına katılmayacak ve yerini Rusya'nın kazandığı ana turun 1. Grubu'nu ikinci bitiren Macaristan alacak.

- 2022-23 UEFA Kadınlar Futsal EURO

Rusya doğrudan ana turun 4. Grubu'na çekildi. Rusya yerine ana turda, ön eleme turunun en iyi ikinci ikincisiyle değiştirilecek.

- 2022/23 UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

Rusya'nın 2022-23 UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne katılan hiçbir bağlı kulübü olmayacak.

2024 FIFA Futsal Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri ana tur grup aşamasında Rusya, ön eleme turunun en iyi üçüncü sıradaki takımı olan Norveç'le değiştirilecek.