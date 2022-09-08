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Spor

UEFA'dan Sivasspor'a ceza

DG Sivasspor Kulübü'ne UEFA tarafından 31 bin 500 avro para cezası verildi.

IHA8 Eylül 2022 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
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UEFA, Sivasspor Kulübü'ne rekor bir para cezası verdi. Kırmızı-beyazlılara, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin avro, meşaleler nedeniyle ise bin 500 avro para cezası verildiği açıklandı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahamızda oynadığımız Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30.000 avro, meşaleler nedeniyle ise 1.500 avro kulübümüze para cezası verilmiştir. Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz" denildi.

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