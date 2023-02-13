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Spor

UEFA'dan Türkiye kararı

UEFA'nın bu haftaki maçlarında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca panolarda, 'Sizinleyiz' mesajı gösterilecek.

13 Şubat 2023 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
UEFA'dan Türkiye kararı
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından UEFA da yeni bir karar aldı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca karşılaşmalarda panolarda, Türkçe ve Arapça olarak "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek.

Futbolcular ve hakemler ise isteğe bağlı olarak kollarına siyah bant takabilecek.

200 BİN EURO DESTEKTE BULUNULACAĞI AÇIKLANMIŞTI

UEFA, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ilk etapta 200 bin euro yardım yapacağını duyurmuştu.

Depremzedelere UEFA'dan 200 bin euro destek

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