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Spor

UEFA'dan Umut Bulut paylaşımı

UEFA, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un 38. doğum gününü kutladı.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 16:43 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:43
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UEFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut Bulut'un Galatasaray formasını giydiği dönemde Schalke 04 ağlarına attığı golün videosu yayınlanarak, "38 - Mutlu yıllar Umut Bulut." ifadeleri kullanıldı.

İki takım arasında 12 Mart 2013 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 86. dakikasında oyuna giren Umut Bulut, 90+5. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıların sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

UEFA, 28 yaşına giren Manchester United'ın Fransız oyuncusu Paul Pogba'nın da doğum gününü kutladı.

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