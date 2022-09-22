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Spor

UEFA'dan Süper Kupa'ya yeni format

UEFA, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa Ligi şampiyonu arasında düzenlediği Süper Kupa organizasyonunda format değişikliğine gidiyor. İşte detaylar...

SporX22 Eylül 2022 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonları arasında oynanan Süper Kupa yerine yeni bir arayışta olduğu ifade edildi

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonlarının yanı sıra MLS şampiyonunun da yer alacağı bir sezon başı organizasyonu düşünüyor.

Haberde, bu yeni turnuvanın hali hazırda oynanan Süper Kupa mücadelesinin yerine düşünüldüğü belirtildi.

ABD PAZARINA GÖZ KIRPILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali gücün futbola aktarılması halinde futbolun gelişiminin oldukça kolaylaşacağını düşünen UEFA, MLS şampiyonunu da bu turnuvaya dahil etmekte ısrarcı. Daha önce Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, Avrupa futbolunun ABD, Orta Doğu, Asya gibi pazarlara açılması gerektiğini söylemişti.

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