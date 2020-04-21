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Spor

Şampiyonlar Ligi için karar verildi

UEFA, bu sezonun ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında tamamen noktalamayı planlıyor. Hedef kalan 17 maçı 3 haftaya sıkıştırarak krizden çıkmak.

21 Nisan 2020 Salı 16:02 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 16:03
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Koronavirüs salgını tüm dünyada birçok sektöre büyük darbe vururken spor ve başta da futbol etkilenen en büyük alanlardan biriydi.

Yerel liglerin yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de takvim karmaşası ve belirsizlik devam ediyor ancak Şampiyonlar Ligi için kararın verilmek üzere olduğu belirtiliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; 2. tur rövanş maçları hemen tamamlanacak ve ardından çeyrek final fikstürü çekilecek.

11-15 Ağustos tarihinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak ve 18-22 Ağustos'ta yarı final ve 29 Ağustos'ta final oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçların ardından bazı rövanş maçları oynanmış ancak koronavirüs salgını dolayısıyla; Juventus-Lyon (İlk maç Lyon 1-0 kazandı), Manchester City - Real Madrid (İlk maç deplasmanda 2-1 City kazandı), Barcelona - Napoli (İlk maç 1-1) ve Bayern Münih - Chelsea (İlk maçı deplasmanda 3-0 Bayern kazandı) maçları oynanamamıştı.

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