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UEFA'nın Galatasaray açıklamasında dikkat çeken ifade

Galatasaray’ın dosyası Haziran’da Yargısal Birime gönderilirken hedef ‘review’ (gözden geçirme) iken, şimdi Araştırma Birimi’ne geri göndermedeki amaç UEFA tarafından ‘further investigation’ (ilave inceleme) olarak duyuruldu.

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Galatasaray’ın UEFA’daki dosyasıyla ilgili son verilen kararda kullanılan bir ifade dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar ile yapılandırma anlaşması yapılmasından birkaç hafta sonra dosyanın Kulüp Finansal Kontrol Organı yargısal birimi tarafından yeniden incelenmesine karar verilmişti.

Yargısal Birim incelemesini tamamladı ve dosyayı bir kez daha Kulüp Finansal Kontrol Organı araştırma birimine gönderdi. Haziran ayındaki yargısal birime göndermeyle, dünkü araştırma birimine gönderme kararları arasında dosyanın incelenmesine dair kullanılan farklı nitelendirmeler dikkat çekti.

UEFA, 25 Haziran’daki Yargısal Birime gönderme kararının açıklamasında ‘review’ (tekrar ele alma, gözden geçirme) talebinde bulundu. Dün yapılan dosyanın Araştırma Birimi’ne gönderilmesi duyurusunda ise ‘further investigation’ (ekstra, ilave inceleme) ibaresine yer verdi.

Bu durum Yargısal Birim’in yeni bir araştırma yapmaksızın sadece, varolan dosyaya baktığını, ancak şimdi Araştırma Birimi’nin kulübün durumuyla ilgili yeni başka inceleme ve araştırmalar yapacağını ortaya koydu.   

(Milliyet)

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