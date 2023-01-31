İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8091
  • EURO
    20,4136
  • ALTIN
    1159.46
  • BIST100
    5083.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'nın hakem semineri Çizme'de gerçekleşiyor!
Spor

UEFA'nın hakem semineri Çizme'de gerçekleşiyor!

UEFA tarafından düzenlenen hakem seminer ve kursları İtalya'da sürüyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre Türk hakemlerinin de katılım gösterdiği açıklandı.

AA31 Ocak 2023 Salı 16:41 - Güncelleme:
UEFA'nın hakem semineri Çizme'de gerçekleşiyor!
ABONE OL

UEFA'nın hakem seminerleri ve kursu İtalya'da sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA yardımcı hakemi Mustafa Emre Eyisoy, 25-28 Ocak'ta gerçekleştirilen UEFA Yardımcı Hakem Kursu'na katılım sağladı.

Yeni FIFA hakemleri Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, 28 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'ta tamamlanacak UEFA Hakem Kursu'na, elit kategorideki FIFA hakemi Halil Umut Meler ise 29 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen UEFA Elit Hakem Kış Semineri'ne katıldı.

Başkent Roma'da düzenlenen UEFA hakem ve yardımcı hakem kurslarında şu ana dek farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimler yapıldı. Katılım sağlayan Türk hakemler, fiziksel atletik (görsel ve performans) testler ile İngilizce oyun kuralları testlerini başarıyla geçti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.