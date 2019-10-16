‘UEFA’nın kararı akla, mantığa uymalı’

Bakan Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Meclis’te, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, UEFA’nın soruşturmasıyla ilgili, “Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Merih Demiral’ın forma giydiği Juventus’un bazı fanatik taraftarları sosyal medyada “Merih’i Juve’den gönderin” diyerek hadsizce paylaşımda bulundu.