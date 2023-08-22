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  • UEFA'nın kararı belli oldu! Maribor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye ceza
Spor

UEFA'nın kararı belli oldu! Maribor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç deplasman yasağı ve 30 bin euro para cezası verdi.

22 Ağustos 2023 Salı 18:45 - Güncelleme:
UEFA'nın kararı belli oldu! Maribor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye ceza
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Tam 32 dakika duran maç daha sonra yeniden başladı.

Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması yönünde anons yapıldı. Sarı-Lacivertli futbolseverler önce bu karara tepki gösterse de daha sonra tribünleri terk etti.

UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE CEZA

UEFA, Maribor deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin euro para cezası verdi.

NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 66. dakikasında Maribor tribününden atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine doğru hareket etti ve Sarı-Lacivertlilerin açtığı bir pankartı yırtmak istedi. Bunun üzerine olaylar cereyan etti.

Dusan Tadic başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların kale arkasına yaklaşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış,

Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." sözlerine yer verilmişti.

  • UEFA Maribor
  • Fenerbahçe deplasman yasağı
  • 30 bin euro cezası

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