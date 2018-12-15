Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA'nın Milan'a verdiği ceza Galatasaray'da panik yarattı

UEFA, FFP nedeniyle İtalyan devi Milan’a 12 milyon Euro para cezası ve ihtar cezası verdi. Ceza sonrası Galatasaray’da panik yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a 1 yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine CAS kararı kaldırmıştı. Ancak UEFA Milan'ı Galatasaray gibi yeni bir denetlemeye tabi tuttu... Sonrasında ise İtalyan ekibine verdiği cezayı açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan kulübüne 12 milyon Euro para cezası ve ve ileriye dönük ihtar verdi.

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fairplay şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, Kırmızı-Siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi. Bu ceza sonrası gözler UEFA'nın Galatasaray için açıklayacağı cezaya çevrildi.

GALATASARAY'A MEN CEZASI GELMEZ!

Spor hukukçusu Emin Özkurt, "Milan'a para cezası verilince Galatasaray'a men cezası verilme riski ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (3)

Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (3)

'Sarı yelekliler' eylemi katil İsrail'e sıçradı

'Sarı yelekliler' eylemi katil İsrail'e sıçradı

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA