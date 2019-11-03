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UEFA'nın yeni turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nin formatı açıklandı!

UEFA'nın yeni turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nin format detayları açıklandı.

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UEFA, geçtiğimiz haftalarda oynanacağını açıkladığı Konferans Ligi'nin format detaylarını paylaştı.
 
İşte UEFA'nın yeni organizasyonuyla ilgili bilgiler...
 
Avrupa Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından UEFA'nın 3. turnuvası olma özelliğini taşıyor. Bu turnuvada tıpkı Devler Ligi'ndeki gibi 32 takım katılacak.
 
4 takımlı 8 gruptan oluşacak turnuvaya katılacak takımlar, 3 farklı yoldan belirlenecek. Bunlardan 17'si Konferans Ligi ana yoldan, 5'i şampiyon yolundan, 10'u da Avrupa Ligi play-off'larından gelecek.
 
Gruplarını lider bitiren takımlar direkt olarak çıkarken, ikinci bitiren takımlar Avrupa Ligi'nde üçüncü olan ekiplerle eleme maçı oynayacak ve böylece son 16 turunun takımları belirlenecek.
 
Avrupa Konferans Ligi sayesinde Avrupa Ligi gruplarındaki 48 takım sayısı 32'ye düşürülecek. Konferans Ligi'nde oynanacak 141 maç 15 haftada oynanacak.
 
Konferans Ligi'nin maçları, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacak ve Avrupa saatiyle 18.45 ve 21.00'de başlayacak.
 
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre bu turnuvada 34 ülkenin federasyonu temsil edilecek. Organizasyonda şampiyon olan ekip, bir sonraki yıl direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

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