UFC Başkanı White, Habib Nurmagomedov ile ilgili gelişmeyi bizzat duyurdu

star.com.tr 19 Mart 2021 Cuma 09:39 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:41

MMA dövüşçüsü ve UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, Amerikalı Justin Gaethje'yi mağlup ettikten sonra UFC'de dövüşmeyi bırakmıştı.

UFC Başkanı Dana White, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, Nurmagomedov'un spor kariyerine resmi olarak son verdiğini duyurdu.

White ayrıca ESPN'ye yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta UFC 262'de Amerikalı Michael Chandler ve Brezilyalı Charles Oliveira arasında, Nurmagomedov'un elinde olan kemer için bir dövüş olacağını duyurdu.

Son dönemde yaptığı açıklamalarda, spor hayatına 'fıtbolla devam etmek istediğini' söyleyen Nurmagomedov, son olarak bazı futbol kulüplerinin kendisine profesyonel düzeyde maçlar için davette bulunduğunu belirtti.

Nurmagomedov, MMA kariyeri boyunca 29 dövüşün 29'unda da galibiyet aldı.

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