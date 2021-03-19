İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2021 Cuma / 6 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3243
  • EURO
    8,7354
  • ALTIN
    409.896
  • BIST100
    1543.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UFC Başkanı White, Habib Nurmagomedov ile ilgili gelişmeyi bizzat duyurdu
Spor

UFC Başkanı White, Habib Nurmagomedov ile ilgili gelişmeyi bizzat duyurdu

UFC Başkanı Dana White, UFC Hafif Siklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov'un, MMA'daki spor kariyerine resmi olarak son verdiğini duyurdu.

star.com.tr19 Mart 2021 Cuma 09:39 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:41
ABONE OL

MMA dövüşçüsü ve UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, Amerikalı Justin Gaethje'yi mağlup ettikten sonra UFC'de dövüşmeyi bırakmıştı.

UFC Başkanı Dana White, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, Nurmagomedov'un spor kariyerine resmi olarak son verdiğini duyurdu.

White ayrıca ESPN'ye yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta UFC 262'de Amerikalı Michael Chandler ve Brezilyalı Charles Oliveira arasında, Nurmagomedov'un elinde olan kemer için bir dövüş olacağını duyurdu.

Son dönemde yaptığı açıklamalarda, spor hayatına 'fıtbolla devam etmek istediğini' söyleyen Nurmagomedov, son olarak bazı futbol kulüplerinin kendisine profesyonel düzeyde maçlar için davette bulunduğunu belirtti.

Nurmagomedov, MMA kariyeri boyunca 29 dövüşün 29'unda da galibiyet aldı.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.