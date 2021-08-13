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Spor

Ufuk Budak Bursaspor'da

Bursaspor Kulübü, son olarak Altınordu'da forma giyen Ufuk Budak'ı renklerine bağladığını açıkladı.

DHA13 Ağustos 2021 Cuma 18:39 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:39
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31 yaşındaki sol bek oyuncusu, kulübün resmi hesabından "Ailemize hoş geldin" ifadesiyle duyuruldu. Futbol eğitimini Almanya'da alan Budak, futbola SSV Ulm'da başlayıp Freiburg'da devam etti. Tecrübeli oyuncu, ülkemizde ise sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantep BB, Kayserispor, Manisaspor, Samsunspor, Boluspor ve son olarak Altınordu formalarını giydi. Ufuk Budak, 2011 yılında Almanya'dayken Azerbaycan'dan gelen teklifi değerlendirdi ve 17 kez A, 1 kez de U21 milli oldu.

Geçtiğimiz sezon Altınordu ile toplamda 30 karşılaşmada görev alan Budak, 3 asist kaydetti.

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