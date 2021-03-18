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Spor

Ufuk Sarıca: 2. yarı yaptığımız müthiş müdafaanın karşılığını aldık

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Hapoel Holon maçını değerlendirdi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 10:04
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FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu üçüncü maçında İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını deplasmana 72-63 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Hapoel Holon karşısında müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

Rakip ekibin taraftar desteğiyle oyunun başında farkı açtığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Uzun süredir taraftarlı bir maçta oynamadığımız için, taraftarıyla beraber oynayan rakibimiz rüzgarı arkasına almayı başardı. Ancak sahada karar vermiş ve birbirine inanan bir takım vardı. Bunu da ikinci periyotta hem oyunu hem de skoru dengeleyerek gösterdik. İkinci yarı yaptığımız müthiş müdafaanın karşılığını aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle ters eşleşmeleri çok olan bir takımla karşılaştık. İkinci yarıda hücum kısmında daha akıllı oynadık. 8'li final yolunda çok önemli bir galibiyet aldık. Takımımı tebrik ediyorum."

Grupta 3 takımın 2'şer galibiyete ulaştığı 3. hafta müsabakalarının ardından averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, 4. hafta mücadelesinde 23 Mart Salı günü Hapoel Unet-Credit Holon'la bu sefer İzmir'de karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakadan önce 21 Mart Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.

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