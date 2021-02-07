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Spor

Ufuk Sarıca: Aşırı tek taraflı sertliğe yakalandık

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Darüşşafaka Tekfen'e 86-77 mağlup oldukları maçla ilgili tespitlerde bulundu.

DHA07 Şubat 2021 Pazar 12:23 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 12:23
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ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 11 galibiyetin ardından deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 86-77 mağlup olarak fren yapan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, rakibi tebrik etti. Ev sahibi ekibin önemli bir galibiyet aldığını söyleyen Ufuk Sarıca, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Akıl ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadık, akıl tarafını fazla oyuna koyamadık" dedi.

Sarıca şöyle konuştu:

"Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim ancak aşırı tek taraflı sertliğe yakalandık ama bunlar olabiliyor. Darüşşafaka Tekfen yüksek yüzdede üçlükle oynadı. Basketbolda böyle günler olabiliyor. Biz uzun süredir kaybetmiyorduk ama bir noktada sporda maç kaybetmek, yenilgi olacak. Şimdi lige verilecek aradan önce salı günü evimizde oynayacağımız Türk Telekom maçına hazırlanacağız."

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